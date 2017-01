EXCLUSIV | Cum raspunde Edi Iordanescu la intrebarea: "Sunteti tentat de oferta Armatei?"

Edi Iordanescu a vorbit in exclusivitate pentru Sport.ro si Sport ProTV despre situatia sa actuala, dar si despre discutiile avute cu Marius Lacatus. Iordanescu Jr e dorit de Armata la conducerea noii echipe, dar spune ca nu vrea sa faca niciun pas inapoi in cariera.

Liber de contract in prezent, dupa ce s-a despartit in finalul anului trecut de TSKA Sofia, Edi Iordanescu e dorit de Lacatus la conducerea tehnica a noii Stele pe care CSA vrea sa o inscrie la FRF.

Iordanescu Jr. a spus pentru Sport.ro si Sport ProTV ca a avut si el o discutie cu Marius Lacatus, simtindu-l pe acesta foarte entuziasmat in privinta noului proiect. Cu toate acestea, Edi Iordanescu nu vrea sa faca pasi inapoi in cariera.

...despre situatia sa actuala

"Important e sa mergi intr-un loc si sa stai acolo, nu sa mergi si sa pleci dupa cateva luni. Incerc sa fiu foarte atent la ce aleg, foarte selectiv. Acum incerc sa pun totul in balanta, pentru ca nu vreau sa mi se mai intample ce mi s-a intamplat in Bulgaria.

Am ales in graba, au fost presiuni sa decid repede si, desi am crezut ca stiu multe lucruri despre acea situatie, s-a dovedit ca nu a fost asa.

Va veni momentul sa antrenez din nou, dar nu pot sa anticipez acum cand va veni si la ce echipa voi merge.

Au fost ceva discutii in aceasta perioada, chiar si cu echipe din Liga I. Nu pot sa spun ca inclin mai mult spre Liga I sau spre strainatate. Recunosc totusi ca au fost mai multe discutii cu echipe din afara", a spus Edi Iordanescu.

...despre posibiltatea sa mearga la Steaua Armatei

"Am simtit din partea lui Lacatus mult entuziasm si multa dorinta de a face un proiect de rasunet. Este insa trist ca ajungem sa vorbim de doua echipe Steaua. Mi-e si greu sa ascult o astfel de afirmatie. E ciudat si niciodata nu m-am gandit ca se va ajunge intr-un astfel de moment.

Sunt niste etape pe care eu le am de parcurs. Eu am plecat de la Liga a III-a, am fost si la Liga a II-a, apoi am ajuns in Liga I.

Sunt etape pe care le-am parcurs si nu vorbesc despre Steaua Armatei. Sunt zone unde nu as mai merge si nu m-as mai angrena in proiecte atat de jos ca si nivel valoric.

Nu a existat o propunere concreta si chair daca ar fi existat, in momentul de fata mi-ar fi greu sa ma asociez cu un proiect care pleaca din Liga a V-a", a mai spus acesta.

...despre prapastia dintre FCSB si CSA

"Pentru mine, scandalul de la Steaua este o intrebare fara raspuns. Eu sunt legat prin amintiri de tot ce inseamna Ghencea. Armata, echipa Armatei, CSA-ul, istoria care e acolo, pentru ca eu am copilarit acolo si acolo am inceput sa joc fotbal.

In acelasi timp, am lucrat recent pentru Steaua reprezentata de Gigi Becali si am fost chiar in doua randuri.

Am fost in cupele europene si intr-o primavara europeana. Am amintiri foarte frumoase si nu as putea sa reneg nicio parte. E o situatie complicata si complexa.

Mi-e greu sa vorbesc, justitia e cea care conteaza si ar trebui sa ne supunem ei.

Cert este ca lucrurile astea nu fac bine nimanui.

Suporterii sunt dezamagiti, ei vor sa urmeze culorile, palmaresul, traditia si emblema. Sunt lucruri dupa care ar merge cu ochii inchisi", a conchis Edi Iordanescu.