Cosmar pentru fotbalistul care a renascut dupa despartirea de Steaua: Tudorie, 8 luni pe bara. Ce a patit

Pustiul Alexandru Tudorie (21 de ani) de la FC Voluntari s-a accidentat grav, el urmand sa lipseasca o lunga perioada de pe gazon. Medicii i-au dat cel mai crunt verdict.



Atacantul Alexandru Tudorie (21 de ani), legitimat la FC Voluntari, a suferit o ruptura de ligamente si nu va mai juca in acest sezon.

Autor a 7 goluri in 15 partide disputate in actualul sezon pentru FC Voluntari, fiind totodata si unul dintre golgheterii Ligii I, Tudorie va fi supus unei operatii.

Potrivit diagnosticului medicilor, Tudorie ar urma sa aiba nevoie de pana la 8 luni pentru a se recupera.

El a fost legitimat la Steaua intre 2015 si 2017, bifand in aceasta perioada 23 de meciuri si 2 goluri in Liga I. El a mai jucat pentru Steaua in 6 meciuri europene, fara sa marcheze vreodata.