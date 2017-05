EXCLUSIV Chivu se face antrenor! Ultimul roman castigator de Champions League vrea sa treaca pe banca

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Cristian Chivu a decis sa urmeze o cariera de antrenor. Acesta s-a inscris la scoala de antrenori de la Milano si vrea sa isi ia licenta pentru a profesa. Chivu a fost in calcule si pentru sefia FRF, insa se pare ca intre timp si-a schimbat prioritatile.

Chivu nu e singurul jucator din generatia sa care a inceput scoala de antrenori. Adrian Mutu a luat deja mai multe examene si a recunscut ca vrea sa fie antrenor in viitorul apropiat, chiar daca acum are o functie de conducere la Dinamo.

Fost fundas al Craiovei, Chivu este unul dintre cei mai titrati jucatori romani. Acesta are in palmares Champions League, cu Inter, in 2010, cand echipa era condusa de Jose Mourinho.

Chivu mai are in palmares eventul cu Ajax, in 2002, Cupa cu AS Roma in 2007, 3 titluri, 2 Cupe, 2 Supercupe, UCL si Titlul Mondial al Cluburilor cu Inter si mai multe trofee individuale.