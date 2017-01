EXCLUSIV | CFR ii inchide usa Stelei pentru un transfer si se intareste in lupta pentru Play Off

Fostii campioni de la CFR Cluj se lupta din greu pentru revenirea in prim plan. Cu probleme financiare in ultimele sezoane, CFR nu a mai contat in lupta pentru titlu. Acest lucru se poate schimba insa.

CFR Cluj a traversat o prima jumatate de sezon foarte buna sub comanda lui Vasile Miriuta. Echipa din Gruia ierneaza astfel pe loc de Play Off, avand un punct mai mult decat campioana en-titre a Romaniei, Astra Giurgiu.

In cea de-a doua parte a sezonului, cei de la CFR sunt decisi sa inregistreze rezultate cel putin la fel de bune.

Pentru asta, spune Iuliu Muresan, CFR nu e tentata sa vanda fotbalisti. Ba chiar din contra, negociaza mai multe sosiri.

Iuliu Muresan, presedintele formatiei din Gruia, a dezvaluit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, ca s-a inteles deja cu un jucator.

CFR Cluj a ajuns la un acord cu mijlocasul Claudiu Bumba si are o intelegere verbala si cu Ciprian Deac. Cel de-al doilea jucator va trebui, insa, sa isi rezolve situatia din strainatate.

"Am rezolvat niste transferuri. Bumba a fost la Cluj, va fi si el jucatorul nostru.

Si pe Deac ni-l dorim mult si speram sa fie jucatorul nostru. Dar nu e 100% perfectat transferul. Este o dorinta reciproca, si el isi doreste sa revina la Cluj.

Daca il luam si pe Ciprian Deac, vom fi si mai buni decat am fost in prima parte a campionatului", a spus Iuliu Muresan.

"Horj nu e de vanzare"

La capitolul plecari, cei de la CFR nu vor sa bifeze nicio mutare. Muresan spune ca stie de un interes al Stelei pentru un fundas central al echipei ardelene, dar ca nu a primit o oferta oficiala.

Muresan vrea si spera ca Razvan Horj sa imbrace in continuare tricoul CFR-ului, echipa la care are sansa de a se dezvolta.

"Nu ne gandim inca sa-l vindem pe Horj. N-ar fi bine nici pentru el, pentru ca mai are nevoie de experienta in Liga I, trebuie sa mai joace la noi. La CFR, are sansa de a evolua mai mult.

S-au interesat mai multe cluburi de el, Steaua nu ne-a sunat direct, insa am inteles ca vor un fundas central de la noi.

Schimburi nu facem, Jakolis nu se intoarce. El e jucatorul Stelei si cred ca va incerca sa se adapteze acolo.

Speram ca pana la jumatatea lunii mai sa se realizeze planul privind investitiile. Asteptam niste investitori.

Obiectivul ramane Play Off-ul", a mai spus Muresan.