EXCLUSIV | CFR Cluj a facut memoriu la Razvan Burleanu si cere "sa se faca ceva". Muresan vrea arbitraje VIDEO in Liga I

Clujenii de la CFR spun ca de cateva etape sunt dezavantajati constant de arbitraje si ii cer lui Razvan Burleanu sa ia masuri. Acestia au facut un memoriu si spun ca vor si arbitraje video in Liga I. "Nu e asa scump sa implementam sistemul", spune Iuliu Muresan.

"Rivalele noastre s-au speriat de distanta pe care o luasem la un moment dat si au pornit un razboi psihologic, pe care l-au mai practicat. Au inceput sa spuna ca suntem avantajati, ca primim penaltyuri gratuite. Au pus o presiune psihologica asupra arbitrilor, iar acestora le e acum frica sa fluiere infractiunile din careu.

La Viitorul am avut un penalty clar, au fost si in alte partide, au fost greseli enorme. Sa nu uitam de golul din Cupa Romaniei, invalidat aiurea de tusier. Nici macar nu s-a pus problema ca mingea sa iasa afara la acel meci.

Am citit o declaratie facuta de Constantin Zotta in 2014, in care vorbea despre niste arbitraje scandaloase ale arbitrului Cojocaru. Si atunci a avantajat-o tot pe FC Botosani. Te pune pe ganduri.

Noi vrem doar sa tragem un semnal de alarma, un semnal indreptat catre arbitri, catre Comisia Centrala si catre Federatia Romana de Fotbal.

Iesirea lui Dan Petrescu de la conferinta este motivata.



Noi, acum doua zile, am trimis si un memoriu catre domnul Razvan Burleanu, in care semnalam aceasta situatie creata. Am trimis pe mail si imagini cu greselile care se vad din avion. Daca dansul crede de cuviinta, sa cheme Comisia la raport, sa faca ceva!

Acest arbitru Barbu, care a facut meciul praf, facuse la fel si la meciul Voluntariului, la care Tudorie si-a rupt piciorul, iar el nu a dat nimic! O fractura nu se face la un fault normal! Domnul arbitru a fost total depasit, cred ca ii tremurau genunchii, l-am simtit de la inceput. Dar nu stiu de ce ii tremura genunchii doar impotriva noastra.

Nu mai spun ca, dupa cum stiti, arbitri mai discuta in teren si le mai spun lucruri jucatorilor. Chiar si acele discutii erau impotriva noastra.

Schimbarea de maniera a arbitrajului s-a facut ca urmare a iesirilor lui Meme Stoica, care a vorbit peste tot despre asta si tot timpul ne-a acuzat pe noi ca suntem avantajati.

Noi nu am avut niciodata treburi cu arbitri. Ei au mai fost zdruncinati de scandaluri, au fost si arestari, iar clubul nostru nu a fost niciodata legat de asa ceva. Noi nu am castigat niciodata campionatul cu ajutor, sunt doar povesti si rautati ale unor frustrati si invidiosi.

Implementarea sistemului video nu cred ca e atat de scumpa. Asa, fara acel sistem, arbitrul ia banii din barem si noi suferim. Echipa pierde puncte, iar fotbalistii prime", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.