EXCLUSIV | Ce spune Dica despre schimbarile de pe lista UEFA si meciurile din Europa. Interviu pe larg cu antrenorul FCSB, la Sport ProTV, ora 20:00

Vezi interviul acordat de Nicolae Dica la Stirile din Sport de la ProTV, ora 20:00

Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Pro•TV si Sport.ro. Acesta a abordat mai multe subiecte, intre care si viitorul echipei ros-albastre in grupele UEFA Europa League. Dica a explicat de ce l-a lasat pe Artur Jorge in afara listei UEFA.

"E presiunea la care ma asteptam. Am jucat 5 ani la aceasta echipa si stiam ce ma asteapta. Lucrurile la care ma gandeam inainte sa ajung aici s-au dovedit a fi adevarate. Dar nu mi-a fost greu sa accept. Dupa ce am fost sunat de patronul echipei, a doua zi ne-am intalnit si am pus lucrurile la punct.



(...)



Avem o grupa grea in Europa League. Desi multi spun ca noi trebuie sa castigam grupa, eu zic ca toate echipele sunt egale. Ba chiar formatia din Israel (n.r Hapoel Beer Sheva), uitandu-ne la buget, putem spune ca e favorita. Dar e adevarat, putem spune ca avem sansa de a ne califica in primavara.

(...)

Am 28 de jucatori, nu puteam sa-i trec pe toti pe lista. Am incercat sa creez un echilibru. La Artur Jorge a fost problema ca aveam deja 4 fundasi centrali, plus Momcilovic care a jucat si el acolo. El va juca in Liga I. E adevarat ca a fost putin afectat dupa autogolul acela, dar se adapteaza. Are nevoie de timp, vor fi meciuri in care va evolua", a spus Nicolae Dica.

Interviul integral poate fi vazut la Stirile din Sport de la ProTV, ora 20:00