EXCLUSIV Ce a raspuns Golofca dupa ce a semnat cu Steaua si a fost intrebat "Mai tii cu Dinamo?" :))

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Golofca s-a antrenat deja alaturi de noii sai colegi, a semnat contractul valabil pe 4 ani si va purta numarul 22. Acesta va fi inclusiv pe lista UEFA, Argaseala demarand procedurile pentru inscrierea acestuia.

Catalin Golofca este un atacant nascut pe 21 aprilie 1990, la Suceava. Acesta a evoluat, de-a lungul carierei, in ligile inferioare, pentru Cetatea Suceava si Rapid CFR Suceava, iar in 2016 a semnat cu FC Botosani, pentru care a evoluat timp de un sezon si cateva partide din editia 2017-2018, in care a inscris 3 goluri in 4 partide si a oferit 4 pase de gol. Pentru botosaneni, a reusit un total de 12 goluri in 41 de jocuri oficiale.

"Sunt foarte fericit pentru ca am semnat cu Steaua si consider ca este un pas urias in cariera mea. Vreau sa vorbesc mai putin si sa muncesc foarte mult, pentru a le rasplati celor de la club increderea acordata. Am facut deja cunostinta cu noii mei colegi si m-au primit extraordinar. Se vede faptul ca este un grup aparte si un club urias. Sper din tot sufletul sa fiu util echipei, sa am evolutii bune si sa ma bucur de trofee", a declarat, in exclusivitate pentru www.steauafc.com, noul jucator al Stelei.

Golofca a fost intrebat si despre declaratia data in urma cu o luna, cand a spus ca tine cu Dinamo si ca e "dinamovist de mic". Acesta a raspuns zambind: "Nu mai tin cu Dinamo, acum sunt stelist".