OFICIAL! Florin Gardos e jucatorul Universitatii Craiova: "Atmosfera e ca in Anglia, te simti fotbalist!" FOTO

Florin Gardos a semnat cu CSU Craiova!

UPDATE: Florin Gardos este oficial jucatorul Universitatii Craiova! Fundasul a fost imprumutat de olteni pana in vara, cand devine liber de contract.

"A fost un început de an stresant, cu discuții telefonice interminabile și mulți nervi, dar în final am ales să merg acolo unde am fost dorit cel mai mult. Așa că, atâta timp cât pasul este spre teren, nu poate fi un pas înapoi. Și atâta timp cât atmosfera e ca-n Anglia, te simți fotbalist

Liga 1, m-am întors! Universitatea Craiova , bine te-am găsit", e mesajul lui Gardos.









Florin Gardos (29 de ani) a semnat astazi un contract cu CSU Craiova. El a venit de la Southampton, echipa la care a trait un cosmar in ultimii 4 ani.

Gardos vine dupa o lunga perioada de inactivitate, prilejuita de numeroase accidentari.

Fundasul a fost imprumutat de Southampton pana la vara. Din iunie, acesta va deveni liber de contract si va putea semna cu orice echipa.

Gardos are 13 selectii la nationala Romaniei.

Doua titluri ale Ligii I, o Cupa si o Supercupa are Gardos in palmares cu Steaua.