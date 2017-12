EXCLUSIV | Atacantul pentru care CFR Cluj si CSU Craiova se bat chiar de Craciun! E international si a mai jucat la U Cluj

CFR Cluj si CSU Craiova se lupta pentru un fotbalist camerunez care a mai evoluat in Liga I.

CFR Cluj si CSU Craiova dau o batalie puternica pentru obtinerea semnaturii unui atacant care a mai trecut prin campionatul Romaniei. Cele doua formatii spera sa il convinga pe camerunezul Junior Mengolo sa imbrace tricoul lor.



Sursele www.sport.ro spun ca CFR si CSU Craiova negociaza imprumutul lui Mengolo, fotbalist cu doua selectii in nationala Leilor Neimblanziti, de la echipa maghiara Debrecen.

Salariul propus lui Mengolo este de 10.000 euro pe luna.

Aceleasi surse noteaza, insa, ca pe fir a intrat si o echipa din campionatul Turciei.

Contactat de www.sport.ro, impresarul jucatorului, Mihai Joita, a declarat ca nu comenteaza interesul din Romania, dar ca fostul atacant al Universitatii Cluj este dorit si de o echipa din Turcia.

De-a lungul carierei, Mengolo a mai jucat la Panthere du Nde, Etoile du Sahel, Omonia Nicosia, Nea Salamina, U Cluj, Levski Sofia si Debrecen.



El are 24 de ani, iar la U Cluj a marcat de 5 ori in 28 de meciuri, in sezonul 2014/15.