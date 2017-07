EXCLUSIV | Astra e pe cale sa isi vanda si ultima perla. Echipa interesata de Ionita si suma ceruta de giurgiuveni

Astra e gata sa-si vanda si ultima perla, pe Alex Ionita. "Merg doar in strainatate. Si nu pe bani putini", spune fostul rapidist.

Ionita spune ca mai bine se lasa de fotbal decat sa devina stelist, ca prietenii sai, Alibec si Budescu. Si-ar dori s-o ia pe urmele lui Ivan in Rusia. Astra are oferta pentru el de la Astana, tocmai din Kazahstan.

"Sunt deschis oricarei oferte din afara tarii. Noi, romanii, n-ar trebui sa mai vindem atat de usor afara. Imediat, daca avem cateva sute de mii, ne multumim cu putin", spune mijlocasul.

Astra cere un milion de euro in schimbul "perlei" sale.

Fosta campioana a zburat cu noaptea in cap in Azerbaidjan, unde va incerca sa se califice dupa 3-1 in meciul tur de la Giurgiu.

"Ne asteapta un joc dificil, in ciuda a ce spune lumea. Vedeti, e greu sa pleci de la 4 jumate dimineata", spune Edi Iordanescu.