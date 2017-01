EXCLUSIV | Astra a ofertat un atacant din Anglia. Cu cine vrea Sumudica sa atace primavara

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Marius Sumudica si-a luat fiul in pregatiri, insa chiar el recunoaste: "Nu se poate pune problema sa fie titular in atac".

Sumudica Junior se va lupta in cantonament pentru un loc in lotul primei echipe. Pentru postul de titular, Sumudica are alte planuri.

Potrivit surselor www.sport.ro, Astra s-a orientat catre Anglia pentru a acoperi golul lasat de plecarea lui Denis Alibec.

Din Anglia, giurgiuvenii vor sa aduca insa un roman!

Sergiu Bus, fostul atacant al lui CFR Cluj si al lui TSKA Sofia, e dorit de campioana en-titre.

In varsta de 24 de ani, Bus a impresionat in urma cu doua sezoane la Sofia, marcand 10 goluri in 19 meciuri pentru TSKA. Ulterior, acesta a fost achizitionat de Sheffield Wednesday, din Championship, dar nu a reusit sa bifeze decat 9 meciuri si 1 gol.

In 2016, Bus a fost imprumutat in Serie B, la Salernitana, unde a marcat un gol in 10 aparitii.

Dupa revenirea la Sheffield, Bus nu a prins niciun minut in Championship. In aceeasi postura se afla un alt fotbalist trecut prin Liga I: Modou Sougou.

Astra le-a facut celor de la Sheffield o oferta de imprumut.