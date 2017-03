EXCLUSIV | Anuntul facut azi de Iuliu Muresan despre un posibil transfer al lui Deac la Steaua

Iuliu Muresan vorbeste la Sport.ro despre posibilitatea ca Deac sa ajunga la Steaua.

Muresan spune ca nu a avut nicio discutie oficiala cu Steaua pana acum, dar nu exclude ca oficialii Stelei sa fi purtat discutii cu Deac.

"Deac are un contract pe inca doi ani din vara, dar are si o clauza ca poate pleca in anumite conditii. O sa avem o discutie, probabil."

"Poate s-a discutat cu el, cred, nu pot sa confirm. Normal si corect ar fi sa vina si din partea Stelei ceva."

"Ciprian imi este la suflet si mie, dar si tuturor de aici. Mi se pare normal ca sunt echipe care il vor, e un jucator bun", a declarat Iuliu Muresan la Sport.ro

