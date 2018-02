EXCLUSIV | Antrenorul pregatit sa-i ia locul lui Miriuta la Dinamo: "Astept de 21 de ani asta! Am facut multe pentru Dinamo! L-am avertizat pe Negoita"

Ionut Chirila, un dinamovist declarat, fost antrenor in Liga I la Jiul, UTA, Chiajna, Iasi si Targu Mures, a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Ionut Chirila a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El a analizat motivele pentru care Dinamo a ajuns la cea mai mare contraperformanta a sa din istorie si si-a declarat disponibilitatea de a antrena echipa atunci cand i se va oferi sansa: "Astept de 21 de ani, dar mie nu mi s-a dat sansa nici atunci cand aveam 7 jucatori la nationale", spune el.

"Este rezultatul a ceea ce eu spun de mai mult timp in privinta managementului de la Dinamo.

Proiectul New Dinamo a fost bun, numai ca nu au gasit oamenii cu care sa-l faca.

Eu i-am spus lui Ionut Negoita in nenumarate situatii ca va intra intr-un al doilea faliment. Adica intr-un faliment fotbalistic! Iar falimentul fotbalistic are legatura cu falimentul financiar! La ora asta, Dinamo este intr-un haos total!



Este pacat ca acest om nu a dechis ochii si nu a reusit sa transforme Dinamo intr-un business profitabil si este pacat pentru sutele de mii de suporteri din toata tara.

Trebuie sa se mearga inainte, dar daca se va merge tot asa, probabil ca se poate ajunge chiar la disparitie!

Dinamo are un lot bun de jucatori, dar s-au facut multe lucruri gresite.

Selectia unui lot se face in baza unei filosofii castigatoare de joc. Ca sa faci performanta, trebuie sa vinzi cel multi doi jucatori importanti intr-un an si sa-i inlocuiesti cu tineri pe care grupul sa-i transforme din perspectiva in certitudine.

Sa nu uitam ca Dinamo are o baza sportiva in centrul unei capitale europene. Dinamo are o arie de selectie fantastica, mult mai mare decat au Steaua sau Rapid, echipe din anumite cartiere!

Sa nu uitam ca milioanele au venit la Dinamo din transferurile unor jucatori crescuti in curtea clubului, ca Tararache si ca altii.

Cu acest lot se puteau face mai multe. Dar atata timp cat Dinamo va fi un conglomerat de valori individuale, fara relatii de joc, nu va putea face niciodata performanta. A inregimenta jucatori in trasee si relatii de joc este o arta, una pe care nu o face orice antrenor care nu a trecut prin toate etapele.

V-ati intrebat de ce Guardiola a antrenat mai intai echipele de juniori ale Barcei inainte sa i se dea echipa mare? V-ati intrebat de ce Stramaccioni a antrenat mai intai echipele de juniori ale lui Inter?



Eu astept de 21 de ani sa o antrenez pe Dinamo. Sunt un om care a facut pentru Dinamo multe, dar mie nu mi s-a dat sansa sa o antrenez atunci cand aveam 7 jucatori la nationale: Tararache, Petre, Haldan si altii. Dar nu se va intampla asta!

Normal ca daca voi fi cautat, ma voi angaja la acest lucru, pentru ca Dinamo e casa mea. Acolo am crescut si m-am desavarsit ca antrenor. Acolo flutura chipul lui Catalin Hildan in tribuna!



La Dinamo s-au luat decizii gresite si mie imi pare rau pentru Ionut Negoita, pentru ca e un om care a pus suflet si a investit. Dar managementul a fost defectuos.

Dar brandul Dinamo nu va muri niciodata, suporterii vor fi aceeasi.

E usor ca antrenor sa-ti ascunzi neputinta profesionala spunand ca nu ai jucatori si sa ii ceri patronului fotbalisti de 3-4 milioane. Mai greu e sa transformi jucatori din perspectiva in certitudine. Nu poti sa sari de la treapa intaia la cea de-a saptea, pentru ca faci ruptura si ramai pe scari", a spus Ionut Chirila la PRO X.