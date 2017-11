Evaluat la 1 milion de euro, Golofca face performanta in liga a treia! O noua evolutie impresionanta pentru jucatorul EXILAT de Dica

Catalin Golofca face cariera in liga a treia.

Golofca nu l-a impresionat pe Dica si a ajuns in liga a treia, dupa mai multe iesiri in decor in viata privata.

Atacantul adus de la Botosani a jucat excelent la echipa a doua si a devenit chiar capitanul echipei. Asteptat inapoi la Botosani, Golofca a condus din nou echipa spre victorie, in partida cu Ramnicu Sarat, castigata cu 1-0 prin golul reusit de Daniel Benzar. Golofca a pasat decisiv si a obtinut si un penalty, ratat de acelasi Benzar.

Chiar daca l-a facut praf la TV din cauza vieti extrasportive, Golofca va mai primi o sansa la Steaua, a anuntat Becali.

"Golofca mai are o sansa, el era cam vagabond. A mers in cluburi, a crezut ca a venit in Bucuresti si ca toate femeile din cluburi sunt ale lui. Am vorbit cu el si i-am zis ca nu mai are voie sa iasa din casa.

Nici la restaurant nu se mai duce. Mananca acasa parizer cu paine. L-am vazut in restaurant, adio! El d-aia nu mai putea sa alerge, ca era tot timpul cu gandul in alta parte", a declarat Becali.

In plus, Golofca pare ca face orice ca sa-i demonstreze lui Becali ca si-a indreptat comportamentul. Si-a facut prietena stabila si apare des la biserica de langa locuinta sa.