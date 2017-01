Europa e prea mainstream :) "Hipsterul" Ligii I pleaca la 8.500 de kilometri sa joace fotbal. Unde se transfera Astafei

Victoras Astafei lasa Botosaniul pentru o aventura indrazneata. Mijlocasul, care a mai evoluat la ASA Targu Mures si Petrolul, dar si la Adanaspor, in Turcia, este foarte aproape sa semneze cu o echipa din...Malaezia.

Astafei, una dintre cele mai excentrice figuri din Liga I, fotbalist care s-a remarcat prin faptul ca scrie poezii pe blog si face si muzica, spune ca este interesat de o destinatie exotica.

Astafei lasa pentru moment lupta pentru salvarea Rosiei Montana, in care s-a implicat inclusiv prin promovarea unui mesaj pe terenul de fotbal, pentru a afla mai multe despre religiile Orientului Indepartat.

Intr-un interviu acordat Monitorului de Botosani, acesta a spus ca mai are, insa, oferte si din alte tari.

"Kuala Lumpur este un loc minunat si am sa cunosc si religia hindu. Mai mult pentru asta optez si chiar imi surade ideea. Dupa aceea, cine stie?! Poate voi merge in Thailanda, China, Japonia. Nimic nu se stie dinainte. Astept si un raspuns din SUA. Ma voi decide in cateva zile. Sa vedem daca ma plac si oamenii de acolo", a spus Astafei.

Victoras Astafei mai are 6 luni de contract cu Botosani, dar i-a induplecat pe sefii clubului sa-l lase sa-si urmeze visul.

"A fost foarte greu sa-i conving pe actionari sa-mi dea drumul. Ma apreciaza mult si domnul Valeriu Iftime, si domnul Cornel Sfaiter. Domnul Iftime, mai in gluma, mai in serios spunea ca-mi ofera si loc in conducerea clubului numai sa raman aici. Le multumesc ca m-au inteles. La Botosani am intalnit oameni minunati si nu am decat cuvinte de lauda si de apreciere la adresa lor", a mai spus fotbalistul.

19 meciuri a jucat Astfei pentru Botosani, reusind sa marcheze un gol si sa ofere un assist.

...despre Astafei

Scrie poezii pe blog

A scos un album de muzica

S-a remarcat prin frizurile excentrice

A militat activ pentru salvarea Rosiei Montana

Prefera BMX-ul in locul masinii