"Eu nu am facut asta niciodata in cariera mea si nici nu o voi face!" Sumudica da vina pe Dica pentru ce s-a intamplat in amicalul Stelei

Marius Sumudica este de parere ca Dica poarta intreaga responsabilitate pentru aceste evenimente neplacute. Antrenorul lui Kayseri considera ca tehnicianul Stelei a gresit in momentul in care a programat o partida amicala in chiar ultima zi a cantonamentului.



"Cand ai un astfel de meci de pregatire, in ultima zi de cantonament, apar si astfel de probleme. Eu nu am luat niciodata, in cariera mea de antrenor, si nici nu voi lua vreodata, un meci de pregatire in ultima zi de cantonament. E foarte bine daca ei considera ca este un moment propice, dar in momentul in care tii echipa 10-12 zile in cantonament, cu antrenamente istovitoare, departe de familie, departe de ceea ce inseamna viata de zi cu zi, exista astfel de riscuri. Mai ales cand joci cu niste ucraineni, albanezi, uzbekistanezi, ce e prin Antalya", a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.

Pentru Steaua urmeaza un nou stagiu de pregatire, in Spania. Stelistii au programate trei partide amicale.