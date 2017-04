"Eu joc la Steaua, nu FCSB" Reactia lui Boldrin dupa golul marcat cu Dinamo

Steaua 2-1 Dinamo / Boldrin a marcat golul victoriei pentru Steaua in marele derby.

Boldrin spune ca revenirea suporterilor a ajutat Steaua sa se impuna in derby si sa egaleze Viitorul in clasament.

"Suntem fericiti ca am castigat si am ajuns acolo cu Viitorul pe primul loc. Nu vreau sa vorbesc de suporteri. Au fost doua goluri frumoase, Alibec e un jucator extraordinar. Golul lui Alibec a fost mai frumos, trebuie sa recunosc. Dar al meu a fost mai important. Nu stiu daca suntem favoriti, Viitorul are echipa buna, trebuie sa ii respectam. Cred ca titlul se decide in ultima etapa. Noi vrem sa fim campioni, incercam pana la sfarsit. E altceva cand vin suporterii, ei fac diferenta. Eu joc la Steaua, pe contractul meu scrie Steaua Bucuresti", spune Boldrin.