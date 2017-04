"Este un jucator extraordinar! Castiga extrem de putin, la fel ca mine!" Hagi a dezvaluit arma principala din lupta pentru titlu

Viitorul 3-2 Astra / Viitorul continua lupta pentru titlu in acest sezon dupa o victorie in fata campioanei en-titre.

Viitorul a invins-o pe Astra in ambele meciuri din playoff si continua sa spere la titlu. La finalul partidei, Gica Hagi l-a laudat pe George Tucudean - fostul jucator de la Dinamo si Steaua a marcat al 3-lea gol al Astrei sambata seara si a ajuns la 3 goluri in 4 meciuri la Viitorul.



"Tucudean nu e un pariu. El era un jucator extraordinar. Eu am asteptat, eu sunt hunter. A trebuit sa stau, sa ajunga la banii mei, cand il vreau eu...Sa-l simt, sa vina cu placere la noi. A venit cu drag, cu inima deschisa, castiga enorm de putin. Deci enorm de putin. Ca mine castiga, foarte putin. Dar a vrut sa joace fotbal din placere, a venit sa ne cunoasca, stiam ca e un baiat extraordinar, se simte bine.



Ne ajuta enorm, enorm. Aveam nevoie de un tip de jucator ca el, la o echipa care e preocupata sa joace. Ne da acea forta pe care o are el si stie sa marcheze goluri. Eu zic ca e un atacant care, daca stii sa ii aduci mingea in careu, marcheaza goluri. Vede poarta, chiar are executii interesante, imprevizibile. E un tip care munceste mult pentru echipa. Dar i-am zis sa nu munceasca cum a facut-o in alta parte, sa isi consume energia in plan ofensiv, nu defensiv" a declarat Hagi dupa victoria in fata Astrei.