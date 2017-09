"Este un club foarte mare! Am vrut sa vin imediat cum am auzit ca sunt dorit!" Ce spune Planici dupa primele zile la Steaua

Bogdan Planici are sanse mari sa debuteze in partida cu Viitorul de sambata.

Noul fundas al Stelei, Bogdan Planici, anunta ca e gata sa intre pe teren pentru Steaua chiar de la partida cu Viitorul de sambata.

"Bineinteles ca sunt pregatit de joc. Maine? Nu stiu, e o intrebare pentru antrenor. Primele zile aici au fost minunate. Am venit la un club foarte mare, jucatorii m-au primit foarte bine, la fel antrenorii si staff-ul. E foarte bine, inca ma adaptez, dar nu cred ca mai am nevoie de mult timp sa o fac.



Vreau sa fiu cat de bun pot, sa ajut clubul sa castige titlul si sa mearga cat mai departe in Europa League. E o grupa grea, dar din ce am vazut avem o echipa buna si putem trece mai departe.



Nu a fost o problema cu mine, a fost o problema intre cluburi. Cand am auzit ca Steaua ma vrea, inca din prima zi am vrut sa vin. Nu stiu despre ce a fost vorba, dar sunt foarte fericit ca s-au inteles" a spus Planici in conferinta de presa de astazi.