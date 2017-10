"Este si meritul lui Pintilii, mi-a pus o vorba buna!" :)) Ce a spus Balasa despre convocarea la nationala

Sepsi 0-4 Steaua | Balasa a fost convocat pentru prima oara in cariera la echipa nationala.

La finalul meciului cu Sepsi, fundasul central a vorbit despre ajutorul pe care i l-a dat colegul Pintilii in discutiile cu Contra.



"Nu stiu daca ma asteptam la scorul asta, dar ma asteptam sa ne impunem in seara asta, cu Sepsi. Suntem foarte bucurosi ca am incheiat cu bine seria asta de meciuri grele. Sunt foarte bucuros ca am fost convocat la nationala, este si meritul lui Pintilii, mi-a pus o vorba buna. Glumesc, bineinteles", a spus Balasa la Digisport.