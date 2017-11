"Este exclus ca Nemec sa ajunga la CFR!" Jucatorul si-a stabilit noua destinatie: unde vrea sa joace din iarna

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Ionel Danciulescu, inca oficial al lui Dinamo, a declarat ca este exclus ca si Nemec sa ajunga la CFR Cluj. Dinamovistii l-au cedat deja pe Costache gruparii ardelene.

Danciulescu sustine ca, din discutiile avute cu jucatorul, acesta si-ar dori sa prinda un contract in strainatatea. Zona Golfului ii face cu ochiul lui Nemec.



"Din ce stiu eu, Nemec nu va ajunge la CFR. Dorinta lui este de a pleca afara. Noi ne dorim sa ramana, dar este destul de greu. El si-ar dori o echipa din zona Golfului, dar nu stiu mai multe", a declarat Ionel Danciulescu pentru ProTV.

Adam Nemec intra in iarna in ultimele sase luni de contract cu Dinamo si poate negocia cu orice echipa. Dinamo ar prefera sa-l transfere in perioada de mercato din iarna pentru a primi o suma de bani in schimbul sau decat sa-l piarda gratis vara viitoare.