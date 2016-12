Eric revine, Llullaku isi ia adio de la Romania! Cum au petrecut Craciunul vedetele revelatiei Gaz Metan

Brazilianul Eric a promis ca se intoarce numai muschi din vacanta. In Brazilia, mancarea e pe ultimul plan de sarbatori. LLullaku nu mai vine in Romania.

Llullaku e nascut in Bosnia, a fugit de razboi in Italia, s-a apucat de fotbal si a ajuns in nationala Albaniei. De sarbatori, golgeterul Romaniei a prins un transfer in Kazahstan. Llullaku si Eric au driblat porcul de Craciun.

"Noi taiem vaca. In decembrie intotdeauna se taie vaca", spune Llullaku.

"E data ziua de nastere a lui Isus Hristos si aia e data, aia e sensul Craciunului. Cu mancarea, cu bautura, aia mai putin", spune Eric.

Micul Derick ii calca pe urme lui Eric.

"Prima minge a fost cel mai frumos cadou! Am spart lampa pe acasa si mai multe chestii. Daca eu am iesit fotbalist, sper ca si copiii mei sa sparga pe acolo pe acasa cateva chestii", spune Eric.

Eric se topeste de sarbatori in Brazilia. Inainte sa plece in vacanta, Eric s-a bucurat de zapada la Medias.

"Nu ma baga la colinde, ca sunt praf"