Eric: "Mi-as dori ca poporul roman sa ma tina minte!" Ce le-a transmis Hagi inainte de meciul cu CFR si un mesaj pentru Contra: "Sunt aici!"

Eric a marcat cu CFR Cluj si a adus victoria Viitorului. Fotbalistul lui Hagi a marcat unicul gol si al confruntarii cu Steaua.

Eric a dezvaluit ca Gica Hagi si-a incurajat fotbalistii inaintea meciului cu liderul spunandu-le sa uite inceputul mai slab de campionat.

Brazilianul Viitorului nu renunta la visul sau de a deveni cel mai bun jucator strain din istoria campionatului Romaniei si are un mesaj si pentru selectionerul Contra: "Sunt aici".

"Cred ca intreaga echipa merita felicitari. Ne-am daruit, am muncit foarte mult saptamana asta. Am avut si noroc pe final cand ei au avut o ocazie mare. Conteaza victoria, mai mult decat golul meu. Noi suntem cuminti. Azi am auzit niste cuvinte frumoase de la Mister: <Nu conteaza cum incepem, conteaza cum terminam>. Am venit ca un necunoscut in Romania, aici am jucat, aici joc. Mi-as dori sa ma tina minte poporul roman asa cum il tin minte pe Demollari. Chiar daca nu am jucat la o echipa mare, nu am castigat niciun trofeu, cred ca lumea ma apreciaza pentru ce fac.

Niciodata nu o sa fiu eu cel care face primul pas. Eu sunt aici, imi fac treaba, daca au nevoie de mine. S-a schimbat conducerea la nationala Romaniei, Contra este un antrenor capabil", a declarat Eric la TelekomSport.