Eric, gol senzational de la 20 de metri! Gaz Metan a intors de la 0-1 cu Pandurii si s-a impus cu 3-1! 

Gaz Metan a intors de la 0-1 cu Pandurii.

Gaz Metan Medias a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Pandurii Targu Jiu, intr-un meci din etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I. Gaz Metam a revenit dupa ce a fost condusa cu scorul de 1-0.

Pentru Gaz Metan au marcat Munteanu, in minutul 77, Eric, in minutul 84, si Sikorski, in minutul 90+4, iar pentru Pandurii a inscris Negrut, din penalti, in minutul 43.

Gaz Metan Medias: Greab - V. Cretu (Lupu '66), Trtovac, Onanga, Buzean - A. Munteanu, Bic, Tahar (Cristea '46), Curtean - Buziuc (Eric '46), Sikorski. Antrenor: Cristian Pustai

Pandurii Targu Jiu: I. Popescu (D. Popescu '82) - Negoita, Tataru, Ilie, Busu - Cioinac, Stana (Pircalabu '90+3) - Firtulescu, Pacurar, Hlistei - Negrut (Hamed '77). Antrenor: Flavius Stoican

Cartonase galbene: Cretu '32, Munteanu '37, Tahar '42 / Hlistei '27, Cioinac '54

Meciul a fost arbitra de Radu Petrescu, ajutat de Vladimir Urzica si Gabriel Bârjac. Rezerva a fost Laurentiu Ionascu.

Observatorul au fost Stan Prodan si Cristian Vasc.

