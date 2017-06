"Eram in curte, tundeam gazonul. S-a oprit motorul si am auzit telefonul!" Boloni a povestit cum au decurs negocierile de 5 secunde cu Antwerp :)

Boloni este noul antrenor al lui Royal Antwerp, echipa nou promovata in prima liga belgiana.

Boloni le-a povestit belgienilor cum au decurs negocierile cu oficialii clubului din Antwerp.

"Acum 4-5 zile am fost sunat prima data. Primul contact a fost în timp ce tundeam gazonul în gradina. S-a oprit motorul si atunci a sunat telefonul. Daca nu se oprea poate nu auzeam telefonul. Am raspuns. Era Luciano (D'Onofrio). M-a întrebat: Vrei? Da".

Antrenorul in varsta de 64 de ani, ultima data la Al Ittihad, spune ca proiectul echipei Royal Antwerp este o provocare in cariera lui.

"De obicei atunci cand este numit antrenorul spune mereu acelasi lucru, ca este foarte multumit, onorat, iar eu nu pot spune altceva. Proiectul prezentat de conducerea clubului este ceva ce necesita curaj, agresivitate si este o aventura. Mi-a placut."

"Nu trebuia sa astept mult ca sa iau o decizie. In plus, Anvers este un oras foarte frumos, in plina dezvoltare. Sunt multumit ca am venit si ca pot participa in acest proiect pentru a duce echipa acolo unde merita orasul. Sunt pregatit"

Royal Antwerp a incheiat pe locul 3 sezonul din Liga a 2-a belgiana, si a obtinut promovarea in prima liga.