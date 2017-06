Era la un pas de plecare, dar Dica a insistat sa ramana la Steaua! Varianta surpriza pentru atacul Stelei

Daca Boldrin va pleca in Turcia, William De Amorim are sanse mai mari sa ramana.

"Nu stiu daca va pleca sau nu de la noi, vom mai vedea" a spus Gigi Becali despre situatia lui William De Amorim, jucator pe care Steaua a platit 700.000 de euro in urma cu un an, insa a avut un prim sezon sub asteptari.

La fel ca in cazul lui Boldrin, Becali este dispus sa-l lase sa plece, insa antrenorul doreste sa-l pastreze! Dica i-a spus lui Gigi Becali sa nu-l lase pe De Amorim la alta echipa cel putin pana la sfarsitul preliminariilor.

Sansele lui De Amorim de a fi titular au scazut dupa venirea lui Budescu, iar Steaua negociaza in continuare cu Teixeira, un alt jucator ce poate evolua pe aceeasi pozitie cu brazilianul de 25 de ani al Stelei ce a marcat 2 goluri in 32 de partide in sezonul trecut.