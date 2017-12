Epidemie de PUBALGIE! Dezvaluiri de ultima ora despre atacantul dorit de Becali in locul lui Alibec

Stelistii nu scapa de pubalgie nici daca Alibec isi rezolva problema in aceasta iarna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Omul dorit de Gigi Becali in atac pentru 2018, slovacul Nemec, are aceeasi problema! Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuta, spune ca afectiunea este cauza evolutiilor sub asteptari ale varfului din nationala Slovaciei.

"Nemec are pubalgia aia, mi-a spus doctorul ca aia il incurca foarte tare. Sper sa ramana la noi si sa ne ajute. Eu nu inteleg cum e cu pubalgia asta, e o boala moderna. Pe vremea mea nu era asa", a spus Miriuta la PRO X.

Nemec intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract si poate semna cu orice echipa interesata de el.