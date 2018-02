Enache s-a ASIGURAT ca nu se repeta COSMARUL de la Steaua! Ce i-a spus antrenorului de la Rubin :))

Gabi Enache s-a intors in Romania pentru a-si lua viza de la Ambasada Rusiei, apoiv a pleca la Kazan pentru a semna contractul cu Rubin.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Dupa cateva zile in cantonamentul noii echipe, Enache e deja sigur ca a ales bine. A avut o discutie cu antrenorul Berdyev in care i-a transmis pe ce post ar prefera sa joace.

"Imediat cum am ajuns acolo, prima discutie am avut-o cu antrenorul legata de postul pe care o sa joc. Am discutat si am stabilit ce asteptari are el de la mine, totul e foarte bine, mi se potriveste perfect. La Steaua nu puteam sa vin cu pretentii, sa spun unde sa joc. Fiecare antrenor trebuie sa vada ce calitati are fiecare jucator. Dica m-a vazut fundas si acolo m-a bagat", a spus Enache pentru Tekeom Sport.