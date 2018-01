Enache, declaratia lunii: "Nu-mi dau barba jos daca iau titlul! Am barba asta DE MIC COPIL" :)

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cel mai tatuat jucator de la FCSB merge "pe barba lui" daca echipa ia titlul anul acesta.

"Nu imi dau barba jos daca luam titlul. Niciodata!"

"Asa am pastrat-o de mic copil" , spune Gabi Enache.

Are grija de barba, dar si de tenul lui, la salonul sotiei.

Enache schimba tonul atunci cand vine de povestea tatuajelor sale.

"Toate tatuajele pe care le am ma reprezinta pe mine, si le-am facut pentru ca asa am simtit. Sunt despre familia mea, sunt despre credinta, si absolut totul motivational. Nu cred ca am jignit pana acum pe cineva prin tatuajele mele."