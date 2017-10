Emotii pentru veterani! Invazia tinerilor ii poate lasa pe bara. 3 jucatori +30 de ani pot pleca de la Steaua

Trei jucatori se pot afla la ultimul sezon cu Steaua.

Steaua are in echipa mai multi jucatori tineri, ca Man, Coman, Nedelcu, Balasa, Benzar sau Tanase, dar si o serie de "veterani". Acestia au insa emotii, nestiind daca mai continua din vara.

Morais (31), Pintilii (32), Stancioiu (36) si Teixeira (37) sunt singurii jucatori de peste 30 de ani. Ultimii 3 isi termina contractul in vara, iar Becali nu e foarte convins ca o sa le prelungeasca intelegerea.

Pintilii si Teixeira sunt titulari insa Steaua are variante mai tinere sa ii inlocuiasca, cum sunt Nedelcu, Popescu sau Filip la inchidere, si Man, Coman sau Grecu pe banda dreapta.

Pe langa cei 3, Steaua il mai are in lot pe Artur Jorge, care isi va termina contractul automat in vara, acesta fiind imprumutat de la Braga.