El viseaza la titlu in Romania, fratele sau geaman se bate cu Messi si Ronaldo in Primera! Poveste senzationala in Liga 1

Telespectatorii care urmaresc atat meciurile din Liga 1, cat si pe cele din La Liga si-au dat seama ca exista doi fotbalisti in cele doua campionate care seamana ca doua picaturi de apa.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Fratele geaman al fundasului dreapta de la CFR Cluj, Tiago Lopes, evolueaza in prima liga spaniola de fotbal la clubul UD Las Palmas, una dintre cele mai spectaculoase si imprevizibile echipe din campionat. Helder Lopes este fundas stanga in echipa din Insulele Canare si a intrat in 11 partide in acest sezon.

Cei doi frati portughezi au evoluat la juniori pentru aceleasi echipe (Coimbrões, Padroense si Candal), pentru ca apoi ambii sa se mute in Italia. In 2008, Tiago a semnat cu Valle d'Aosta, in timp ce Helder a ajuns la Parma. Carierele lor s-au mai intalnit la Espinho (2010–2011) si Tondela (2011–2012). Ulterior, fratele din Romania a jucat pentru Trofense (2012-2013) si Covilha (2013-2014, L2 Portugalia), pentru ca in 2014 sa ajunga la CFR Cluj, unde a devenit un om de baza si cu care a castigat Cupa Romaniei in 2016. Geamanul sau a evoluat pentru Beira Mar (2012-2013) si Pacos Ferreira (2013-2016), iar din 2016 este legitimat la Las Palmas, unde se lupta cu granzii Real Madrid si FC Barcelona.

Dat fiind faptul ca cei doi si-au exprimat in dese randuri dorinta de a evolua din nou la aceeasi echipa, nu este exclus ca fie Tiago sa mearga la o echipa din Spania, in aceasta vara, cand ii expira intelegerea cu formatia clujeana, poate chiar la Las Palmas, fie ca Helder sa faca parte din proiectul pe care il pregateste CFR Cluj pentru sezonul urmator si care vrea sa aiba ca finalitate castigarea unui nou titlul in Liga 1 si participarea din nou in grupele Champions League.