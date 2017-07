El este noul portar al CFR-ului. Clujenii au adus un goalkeeper croat, care a retrogradat in sezonul trecut

CFR Cluj este cea mai activa echipa pe piata transferurilor in aceasta vara. Fosta campioana a schimbat banca tehnica, dar si o parte a lotului.

CFR Cluj a bifat pana acum 12 noi achizitii, dar nu se opreste aici. Formatia lui Dan Petrescu este pe cale sa finalizeze inca o mutare, dupa ce portarul croat Tomislav Duka s-a remarcat la antrenamente.

Duka a sosit de la RNK Split. In varsta de 24 de ani, acesta are 1.90 metri si a mai jucat sub forma de imprumut la echipa ca NK Kamen Ivanbegovina, Zagora si NK Imotski. In ultimul sezon, acesta a bifat 29 de meciuri pentru RNK Split, echipa care a retrogradata in liga secunda.



In ciuda faptului ca RNK Split a retrogradat, Duka a fost unul dintre cei mai buni oameni ai formatiei in ultimul sezon, scriu jurnalistii croati.

Duka nu a semnat pana acum cu CFR, dar este de asteptat ca acest lucru sa se intample.

Recent, CFR i-a prelungit contractul si veteranului Cosmin Vatca.

Celalalt portar din lot este Mihai Minca.