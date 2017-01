El este mijlocasul cu care se intareste Dinamo pentru Play Off. Andone va primi un jucator din Liga I

Adi Mutu a anuntat ieri, intr-un interviu acordat unui site al fanilor dinamovisti, ca va face doua transferuri in scurt timp. Numele primului jucator care va semna cu Dinamo a fost aflat.

"Vom aduce un fundas central si un mijlocas", a spus Adrian Mutu in cursul zilei de ieri. Informatia a fost ulterior reluata si de Danut Lupu, cel care indeplineste functia de scouter al echipei, intr-o interventie telefonica la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

Iar unul dintre aceste posturi a fost deja rezolvat! Publicatia Gazeta Sporturilor noteaza ca Dinamo s-a inteles cu mijlocasul croat Filip Mrzljak, care a evoluat in ultimele sezoane la Pandurii Targu Jiu.

In varsta de 23 de ani, Mrzljak va ajunge liber de contract sub comanda lui Ioan Andone, date fiind problemele prin care trec cei de la Pandurii.

Filip Mrzljak, fost international croat de tineret, a mai evoluat la Dinamo Zagreb, NK Sesveste si NK Lokomotiva.

In acest sezon, mijlocasul a bifat 12 aparitii in Liga I, marcand si doua goluri.