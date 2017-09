El este antrenorul care ii poate lua locul lui Contra la Dinamo: "Toata lumea stie ca imi doresc asta!"

Cosmin Contra are toate sansele sa fie anuntat noul selectioner al nationalei Romaniei.

CSM Iasi 2-1 FC Voluntari / Claudiu Niculescu este principalul favorit la inlocuirea lui Cosmin Contra la Dinamo! Antrenorul celor de la Voluntari ar putea sa debuteze chiar in derby-ul cu Steaua de saptamana viitoare.

"Da, stiu si eu de aceste zvonuri, dar stiu din presa, din ce am vazut pe la televizor. Probabil ca sunt pe lista lui Schindler. Sincer, chiar nu stiu nimic despre Dinamo, n-am primit niciun telefon de acolo.



Mai intai sa se intample, daca va fi cazul, si apoi vom discuta. Il vad pe Cosmin selectionerul Romaniei, am vorbit cu el si aseara. Dar, este firesc, pentru ca vorbesc mereu cu el, ii urez bafta, ne cunoastem bine, am jucat impreuna la echipa nationala.



in cazul in care se va materializa mutarea ar fi altceva, in opinia mea, decat a fost pana acum la nationala. Ar veni cun un suflu nou, este tanar, merita aceasta oportunitate. Nu mai are nimic de demonstrat, este tanar iar eu voi fi mereu alaturi de el" a spus Claudiu Niculescu la Digi Sport.

"Toata lumea stie ca imi doresc sa ajung la Dinamo, dar nu stiu cand se va intampla acest lucru" a spus Niculescu la Telekom Sport.