EL e urmatorul jucator dorit de Becali de la Viitorul: "E de vanzare!" Anuntul facut de presedintele clubului

Dupa ce i-a luat pe Nedelcu sau Coman, Gigi Becali mai vrea un jucator de la Hagi.

Steaua ii cauta inlocuitor lui Mihai Pintilii, jucator ajuns la 32 de ani. Dupa ce l-a luat pe Nedelcu de la campioana, Becali il vrea acum pe Cicaldau, jucator promovat ca titular de Hagi in acest sezon. La 20 de ani, tanarul mijlocas e vazut ca inlocuitorul perfect pentru Pintilii la centrul terenului pentru Steaua. Presedintele de la Viitorul anunta ca jucatorul este de vanzare, insa doar la finalul sezonului.

"Toti jucatorii sunt de vanzare, se stie, mai devreme sau mai tarziu va pleca si el. El abia a prins cateva meciuri legate in campionat, e un jucator care promite, pe noi ne ajuta, nu cred ca ne putem dispensa de el in campionatul asta", a spus Cristiano Bivolaru la Ora exacta in sport.

Mihai Pintilii a semnat recent prelungirea contractului cu Steaua, dar si o clauza prin care va primi un post in conducerea clubului cand se va retrage de pe teren.