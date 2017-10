"El e, nu Cicaldau!" Becali mai pregateste un transfer de la Viitorul! Are 10 pe linie la scoala si e considerat urmasul lui Popescu!

Gigi Becali a anuntat ca pregateste un nou transfer de la Viitorul.

"As da banii si l-as lasa acolo, la Viitorul, pe Baluta. Pe el il vreau, nu pe Cicaldau", a spus Becali la Digi.

In varsta de 18 ani, Tudor Cristian Baluta poate juca atat ca fundas central cat si mijlocas defensiv.

Tanarul jucator de 1.90m a ajuns la Viitorul ed la Scoala de fotbal Gica Popescu si e considerat de Hagi un adevarat urmas al fostului capitan al nationalei. Si cu Belodedici a fost comparat Baluta.

Pe langa faptul ca a jucat deja 6 meciuri in Liga I si are si o aparitie in Europa, cu Red Bull Salzburg, Baluta este si elev model la scoala.



”Baluta este unicat. Are numai note de 10 la liceu. Este o somitate de copil, disciplinat, cu un comportament ireprosabil. Gica Hagi spune despre el ca va fi urmasul lui Gica Popescu”, a spunea profesorul Stelian Damasaru, responsabilul cu problema invatamantului in cadrul Academiei Hagi, in Libertatea.

"Imi place sa invat, pentru ca nu se stie niciodata ce iti rezerva viitorul. Fotbalul este prioritar, dar e bine sa am o alternativa. Nu-mi garanteaza nimeni ca voi ajunge fotbalist. Materiile preferate sunt limba engleza, care este si foarte utila, si limba si literatura romana. Invat seara, dupa antrenamente, si duminica. Nu sunt tocilar, ies si cu baietii in oras”, a explicat pustiul-minune.

Baluta spunea ca ar vrea sa plece de la Viitorul direct peste hotare. "Mi-ar placea sa joc cateva sezoane in Liga 1 la Viitorul, pentru ca aici sunt cele mai bune conditii, totul este profesionist. Apoi, dupa cateva sezoane, sa plec in strainatate, dupa modelul lui Razvan Marin".