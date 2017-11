El e Mbappe al Stelei! Becali poate sa dea o SUPER LOVITURA cu pustiu despre care vorbeste TOATA Europa. A fost transferat din Bundesliga

Primul gol pe care l-a inscris pentru Steaua i-a schimbat complet viata!

Pustiul Ianis Stoica inca n-a implinit 15 ani, dar a stabilit deja un super record in istoria clubului. Stoica e cel mai tanar marcator al Stelei. Cu reusita sa din partida contra Sanatatii Cluj de pe 25 octombrie, Ianis a intrat si intr-un top european al sezonului: e cel mai tanar marcator din 2017 - 2018!

Francezii de la Express au venit la Bucuresti pentru a-i afla povestea completa. Stoica Jr. le-a spus jurnalistilor parizieni ca vrea sa o ia pe urmele lui Mbappe, pustiul de 180 de milioane de euro al lui PSG. Ianis a inceput fotbalul la Petrolul, apoi a ajuns in Germania, dupa ce a fost remarcat de un scouter la un meci disputat in tricoul Romaniei. Atacantul are numai 4 luni la Steaua. Alegerea a fost simpla, dupa un sezon petrecut la Freiburg.

"Dupa fiecare meci pe care il jucam, ramaneam pe teren si ma jucam cu Ianis. I-am transmis dragostea pentru acest club, pentru ce inseamna Steaua", dezvaluie Pompiliu Stoica, fost fotbalist important al ros-albastrilor in anii 2000.

Ianis nu se multumeste cu obiective mici. Vrea sa-i calce pe urme lui Mbappe. Pentru a-l motiva, tatal sau are de gand sa-l duca pe Parc des Princes ca sa-si vada idolul.



"Ca sa-l recompensez pentru golul marcat in Cupa, i-am cumparat un telefon. Si il voi duce sa vada un meci de-al lui PSG ca sa-si admire idolul, pe Mbappe!", promite Pompiliu Stoica.s