El e arbitrul care va conduce meciul de titlu dintre Steaua si CFR! Dan Petrescu a luat FOC dupa singura partida in care a fost arbitrat de el

S-a stabilit cine va conduce derby-ul dintre Steaua si CFR.

CCA l-a ales pe Marcel Barsan pentru a conduce meciul de titlu dintre Steaua si CFR, informeaza Gazeta. Arbitrul in varsta de 36 de ani a fost ales inaintea lui Coltescu sau Avram, arbitrii cu mai multa experienta in meciuri grele.



Barsan i-a arbitrat pe stelisti in acest sezon in infrangerea cu Iasi, scor 0-1, si pe clujeni la meciul cu Botosani, scor 1-1, partida in care Omrani a fost eliminat.



Dan Petrescu l-a acuzat direct pe Barsan dupa acel meci spunand ca echipa sa a pierdut doua puncte din cauza arbitrajului.