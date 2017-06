El e alesul lui Dica pentru postul U21! Jucatorul care are GARANTAT un loc de titular la Steaua

Stelistii il vor pe Morutan, insa Becali nu e dispus sa ofere 1 milion de euro pentru tanarul mijlocas.

Pana la stabilirea situatiei lui Morutan, cel care a cerut sa fie lasat la Steaua, Dica il foloseste in cantonamentul din Olanda pe Dennis Man pe postul jucatorului U21. Atacantul adus de la UTA este titular in primul amical al Stelei din aceasta vara, cu selectionata regionala din Arnhem.

MM Stoica a anuntat chiar ca Man, Mihalcea si Daniel Benzar sunt jucatorii pe care se bazeaza Dica in sezonul urmator pentru jucatorul U21.



"La ora actuala avem 3 jucatori care se lupta pentru pozitia de titular in Liga I jucand pe acelasi post. Dennis Man, Mihalcea si Benzar. Acesti trei jucatori, chiar daca sunt de profiluri diferite, vor ocupa o singura pozitie. Nu se cauta un jucator pentru noi, consideram ca nu este nevoie", puncta Stoica la plecarea echipei sale in Olanda.

Dupa ce l-a transferat pe Man de la UTA, Gigi Becali a anuntat ca i-a fixat o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro.