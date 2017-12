"Ei strica echipa, nu jucatorii! Dica si-a nenorocit cariera" Cea mai critica voce la adresa stelistilor, dupa ce au pierdut locul 1 in grupa de UEL

Stelistii au pierdut al doilea meci la rand in Europa si au incheiat grupa din UEL pe pozitia secunda, in spatele cehilor de la Viktoria Plzen.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a urmarit si el Steaua 1-2 Lugano, declarandu-se extrem de dezamagit. Acesta ii critica pe conducatorii stelisti, aruncand o sageata catre Gigi Becali.

Dragomir spune ca stelistii nu au nicio sansa in primavara si este de parere ca "Dica si-a distrus cariera la fel ca Radoi".

"M-am uitat, da (la FCSB - Lugano 1-2). Nu mi-a placut! Meciul a fost de rasul lumii. Echipa e stricata de ei, nu de jucatori. In momentul in care faci atatea modificari, cand sa se mai inchege o echipa de valoare? Astia cred ca se pricep la fotbal. Astia nici nu stiu pe ce lume sunt, unii joaca intr-un fel, altii in alt fel. Parca erau in alta lume. O echipa facuta sa piarda meciul. Fac experimente, sunt la faza asta. Pe banii lui poate sa mai faca inca vreo doi ani experimente. E greu de inteles capitalismul la noi. El crede ca asa e bine, sunt banii lui", a declarat fostul sef al LPF la ProSport LIVE.

"Parerea mea e ca Dica si-a nenorocit carierea, la fel cum a facut si Radoi. Dar pe Dica sa-l lasati în pace! Nu au nicio sanca cu oricine ar pica", a mai spus Dragomir.