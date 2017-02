Efectul Steaua: meciul din aceasta seara se joaca cu stadionul FULL! Gaz Metan pune la bataie 50.000 € pentru prime

Dinamovistii sunt nevoiti sa tina cu Steaua in aceasta seara. Daca Steaua nu pierde la Medias, Dinamo sta la mana ei in ultima etapa din sezonul regulat.

Meci extrem de important pentru calculele de playoff in aceasta seara la Medias!

Gaz-ul are nevoie de o victorie pentru a obtine matematic calificarea, Steaua incearca sa se apropie de Viitorul, iar Dinamo sta si ea cu ochii pe televizor, in speranta ca va fi o seara buna pentru rivala de moarte.

Meciul este o adevarata sarbatoare in Medias si sunt toate sansele ca tribunele sa fie arhipline la ora jocului.

Pana acum s-au dat 5000 de bilete, iar organizatorii sunt convinsi ca vor vinde si restul de 3000 pana la meci.

Prime de 50.000 la victorie €

Chiar daca echipa se afla intr-o situatie foarte dificila din punct de vedere financiar, Gaz-ul pune la bataie in aceasta seara 50.000 de euro, reprezentand suma totala pentru primele jucatorilor, in caz de victorie.

Gaz-ul ramane in viata, in lupta pentru playoff, chiar si cu o infrangere in fata Stelei, dar un astfel de deznodamant i-ar complica mult situatia in ultima etapa, cand mediesenii vor juca in deplasare cu Craiova.

Clasamentul si meciurile etapei viitoare:

Captura foto: lpf.ro