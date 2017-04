Dispare "efectul Becali" de la Steaua? Un sigur jucator are emotii in vara, dupa ce patronul a dat afara 26 de jucatori in ultimul an

Doar 2 jucatori isi termina contractul in vara, din care unul a fost deja anuntat ca va primi o noua oferta.

Steaua s-a despartit de in jur de 10 jucatori in fiecare pauza competitionala in ultimii ani. Becali a dat afara loturi intregi de jucatori, unii ramasi fara contract, altii fortati sa se antreneze pe sintetice, la licee sau in nameti pana au renuntat la contracte.

Numai in ultimul an ani Becali a dat afara echipe intregi de jucatori, fara sa luam in calcul jucatorii vanduti pe bani: Aganovic, Parvulescu, Tahar, Papp, Neagu, Rapa, Gradinaru, Daniel Popescu, Enceanu, Ontel, Stefanescu, Bawab, Carp, Tarnovan, Breeveld, Vilceanu, Tade, Chitosca, Gebhart, Alcenat, Iancu, Bourceanu, Popadiuc, Marica, Mitrea sau Kharja!

Lucrurile stau insa diferit in urmatorii 2 ani. Din tot lotul, doar 2 jucatori isi termina contractul in vara, Pleasca si Moke, insa primul a fost anuntat deja de Becali ca i se va prelungi intelegerea.

De asemenea, in vara lui 2018 sunt doar 5 jucatori in aceasta ipostaza, Pintilii, Tamas, Stancioiu, Filip si Nita din care primii 3 vor avea deja peste 34 de ani.

Pe langa jucatorii care isi termina contractul, Becali are foarte putine nume pe lista neagra, doar Pintilii si Tamas fiind criticati de patronul Stelei, obisnuit sa taie in carne vie dupa fiecare sezon.