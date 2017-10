Edi Iordanescu s-a ascuns in BAIE ca sa urmareasca meciul Simonei cu Ostapenko: "Mai erau 3 insi acolo"

Edi Iordanescu a povestit cum a urmarit partida in care Simona Halep a devenit numarul 1 mondial.

Astra a jucat un amical cu Juventus Bucuresti chiar in ziua in care Halep se lupta cu Jelena Ostapenko pentru calificarea in finala de la Beijing si pentru numarul 1 in clasamentul WTA.

Edi s-a ascuns in baia arenei din Colentina pentru a verifica scorul, a povestit antrenorul Astrei la Ora exacta in sport. Astra a remizat cu Juventus, 2-2.



"M-am ascuns in baie efectiv ca sa deschid telefonul si ca sa ma uita la rezultat si am constatat ca mai erau vreo 3 ascunsi in toaleta care urmareau acelasi lucru", a spus Edi.

El a povestit si cum a ragusit in timpul meciului de cosmar cu CFR, castigat de clujeni cu 3-2.



"S-a intamplat sa ragusec, dar prin minutul 40, in prima repriza, am iesit la margine sa transmit ceva si chiar sunt genul activ in jocuri

Si am iesit la margine sa comunic ceva si am inceput sa strig si nu ma auzeam ...in tribune nu era prea multa lume si mi-am dat seama ca efectiv am ramas fara voce.

In repriza a a doua a frost ca in telefonul fara fir. Aveam un secund langa mine, ii sopteam la ureche, iar el ii transmitea celui de pe margine si pana transmitea el era deja alta faza in teren. La pauza am desenat mai mult", a spus Edi.