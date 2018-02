Edi Iordanescu, declaratie INTERPRETABILA inaintea etapei decisive pentru calificarea in PLAYOFF. Ce veste URIASA le da dinamovistilor

Astra e calificata in playoff dupa victoria celor de la Viitorul cu Botosani.

Edi Iordanescu da de inteles ca se gandeste sa bage rezervele cu Dinamo deoarece are 9 jucatori in pericol de suspedare pentru primul meci din playoff. Este exact genul de declaratie care poate arunca in aer lupta decisiva pentru calificare. Dinamo, Viitorul si CSMS Iasi se lupta pentru ultimele doua locuri ramase in ultima etapa.

Pe site-ul FRF insa, regulamentul este clar: cartonasele din sezonul regulat NU se contabilizeaza si in playoff! Decizia a fost luata de Comitetul executiv pe 21 decembrie 2015:

"Aproba cu unanimitate propunerea LPF cu privire la modificarea / completarea dispozitiilor art. 40 din Regulamentului Disciplinar, cu amendamentul ca sfera de aplicabilitate a dispozitiilor art. 40 se extinde si asupra Campionatului National Liga a 2-a. Art. 40 va avea urmatorul continut: «... Alin. 3. Avertismentele primite in sezonul regular al Campionatului National Liga I si Liga a 2-a nu vor fi preluate in jocurile din play-off / play-out. Alin. 4. La jocurile de baraj din faza a III-a a Campionatului National Liga I si Liga a 2-a nu se va tine cont de avertismentele primite de jucatori in fazele anterioare, pentru niciuna dintre echipele intre care se disputa meciurile», se arata pe site-ul FRF.



"E foarte adevarat ca trebuie sa luam decizii corecte privind acest meci. Avem 9 jucatori la limita suspendarii pentru prima etapa din play-off! Noua! In prima runda din play-off se contabilizeaza cartonasele din sezonul regulat.

Apoi, la trei zile dupa Dinamo avem meci important cu Mediasul in Cupa Romaniei. Vom gandi strategia pentru trei meciuri, cel cu Dinamo, cel de Cupa si prima etapa din play-off", a spus Iordanescu pentru Gazeta Sporturilor.

Mai mult, Iordanescu spune ca e nevoie de Dinamo in playoff.

"Dinamo a aratat lucruri extraordinare in 2018. Vasile Miriuta are presiune si multi contestatari, dar a demonstrat ca a facut o munca foarte buna cu echipa. Parerea mea este ca Dinamo are o echipa foarte valoroasa de la mijloc in sus. Si daca va intra in play-off, chiar daca nu va porni cu prima sansa, eu cred ca Dinamo se va lupta la titlu cu siguranta!", a explicat Iordanescu.