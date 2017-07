Meci INCREDIBIL pentru Hagi in fata lui TSKA Moscova. In minutul 79 conducea cu 2-1. Ce s-a intamplat in urmatoarele 3 minute. VIDEO

Viitorul a cedat in cel mai tare amical al verii in fata vicecampioanei din Rusia, TSKA Moscova.

Chitu si Vina au marcat pentru echipa lui Hagi. Viitorul a fost lovita pe final. A primit 3 goluri in trei minute. Natko, Golovin si Vitinho au inscris in minutele 79, 80 si 81. S-a terminat 4-2 pentru rusi.



FC Viitorul - TSKA Moscova 2-4

Au marcat: Chițu 13, Vînă 56 / Vitinho 43, 81, Natkho 79, Golovin 80.

FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi (46 Tordai) - Boli (76 Ghiță), Țîru (62 Hodorogea), M. Constantin (46 Benzar), Ganea (62 Rădoi) - D. Lopez (72 Dumitraș), Nedelcu (46 Mladen), Casap (46 Dumitrescu; 72 Purece) - Chițu (46 Vînă), Țucudean (62 Morar), Herea (46 Cicâldău; 76 Mățan).

CSKA Moscova (antrenor Viktor Goncharenko): Pomazun - V. Berezutskiy, Vasin, A. Berezutskiy - Fernandes, Natkho, Vernblum, Golovin, Schennikov - Vitinho, Chalov. Au mai jucat: Ovcinnikovs - Makarov, Milanov, Kuchaev, Chernov, Gorduschenko, Nababkin, Zhamaletdinov, Hosonov, Aaron, Kyrnats, Dzagoev.

Rezultatele de pana acum ale Viitorului

17 iunie: FC Viitorul - Inter Baku 1-2 (Țucudean)

20 iunie: FC Viitorul - FK Zira 2-1 (Stoica, Morar)

Cantonamentul din Slovenia:

26 iunie: FC Viitorul - NK Celje 3-2 (Cicâldău 2, Stoica)

29 iunie (dimineață): FC Viitorul - Selecționata jucătorilor sloveni liberi de contract 6-0 (D. Lopez 2, Cicâldău 2, Morar, Roşu-pen.)

29 iunie (după-amiază): FC Viitorul - NK Aluminij 2-2 (Țucudean 2)

2 iulie: FC Viitorul - FK Krasnodar 1-3 (Herea)

5 iulie: FC Viitorul - CSKA Moscova 2-4 (Chițu, Vînă)

Viitorul mai are un singur amical de jucat in Slovenia, cu echipa sarba de liga a doua Dinamo Vranje. Partida se disputa azi. Urmeaza Supercupa Romaniei, duminica, in direct la Sport.ro de la 21:00, cu FC Voluntari.