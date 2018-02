"Echipa e MOARTA, joaca fara portar!" Anunt de ULTIMA ora pentru Becali! Cat costa portarul pe care il poate lua AZI

Becali e deschis negocierile pentru un goalkeeper. Are doar o zi sa inchida tratativele. Diseara se inchide perioada de transferuri in Liga 1.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Botosaniul e gata sa-i dea voie lui Cobrea la Steaua. Patronul Iftime a anuntat pretul portarului de 27 de ani: un milion de euro. Pentru Becali e gata sa faca un discount. Tot de la Botosani au ajuns la Steaua Golofca si Morutan.

"Daca am un pret bun, il vand pe Cobrea. Dar fara un milion de euro nu-l dau acum. Steaua e intr-o situatie dificila, nu inteleg de ce nu joaca Stancioiu, care are experienta. Vlad e copil. Eu il vand pe Cobrea cu un milion de euro. Punct! Cu domnul Becali mai pot negocia in jos. Tot timpul am crezut ca poate sa bata FCSB, desi nu are portar. Daca nu isi iau portar, sunt o echipa moarta. Trebuie luat portar, altfel sunt zero, e ratat sezonul", a spus Iftime la PRO SPORT LIVE.