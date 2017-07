Echipa din visele lui Becali a mai facut un transfer: "Man Basten" e titular, alaturi de "Ovidiu Lampard" si "Messi al portarilor" :)

Doua ratari singur cu portarul si un gol salvator in minutul 90+2 l-au convins pe Becali ca Dennis Man e la fel de bun ca... Marco Van Basten.

Gigi Becali se intrece in hiperbole atunci cand vine vorba de jucatorii Stelei.

Daca Ovidiu Popescu e "Lampard", iar Andrei Vlad este "Messi al portarilor", Becali e convins ca Dica il are in lot si pe "Marco Van Basten".

E vorba de Dennis Man, un jucator ignorat complet de Steaua sezonul trecut, in mandatul lui Laurentiu Reghecampf, si aruncat in primul 11 acum pentru ca echipa sa bifeze regula U21 impusa de Federatie.

"Man e Van Basten! Ce avea Van Basten mai mult decat Man al meu? Are prea multa inteligenta ca sa il afecteze ce spun eu acum. El actioneaza la instinct si emotia nu are cum sa isi faca efectul. Da, recunosc ca e buna regula de U21. Dica spune ca Grecu e de talia lui Man. La fel si Benzar. Il am eu pe Man, mai bun decat Coman. Mai mult imi place de Man.", a spus Becali la DigiSport.

Becali a inceput joaca declaratiilor aseara la Sport.ro, cand l-a comparat pe Man cu Mbappe, ca sa ironizeze discursul lui Hagi.

"Zic si eu ca Hagi acum, cum a zis el de Coman: pai cu ce e Mbappe mai bun ca Man al meu?!", s-a amuzat Becali.