Echipa de 11,3 milioane de euro transferata de Steaua in ultimul an. Ros-albastrii au investit mai mult decat restul rivalelor la un loc

Stelistii au dat doua noi lovituri pe piata transferurilor, iar Becali anunta ca nu se opreste aici. El mai are o dorinta: Baluta, de la Craiova, e tinta de 2,5 milioane euro.

FCSB a trecut, odata cu mutarile lui Benzar si Nedelcu, de la Viitorul, de 11,3 milioane de euro investiti in transferuri in doar un an! Formatia ros-albastra a cheltuit mai mult decat toate celelalte formatii din Liga I la un loc.

Becali a cumparat 16 fotbalisti cu bani in ultimul an si a adus alti 7 din postura de jucatori liberi, acestia incasand si ei prime de instalare.

Dintre fotbalistii achizitionati, unii au si parasit deja FCSB, ei nereusind sa se adapteze ori sa se ridice la nivelul asteptarilor. Singurul care i-a adus FCSB-ului profit a fost Rick Boldrin, vandut la Kayserispor.

Transferurile Stelei in ultimul an

Benzar + Nedelcu = 2.7 milioane euro

Denis Alibec = 2.4 milioane euro

Florin Tanase = 1.5 milioane euro

Budescu = 750.000 euro

De Amorim = 700.000 euro

Mihai Balasa = 500.000 euro

Catalin Golofca = 400.000 euro

Andrei Vlad = 400.000 euro

Denis Man = 400.000 euro

Boldrin = 400.000 euro

Jakolis = 350.000 euro

Gnohere = 250.000 euro

Achim = 200.000 euro

Ov. Popescu = 200.000 euro

Moke = 150.000 euro

Jucatorii sositi liberi, pe prime de instalare

Golubovic, Stancioiu, Larie, Morais, Teixeira, Pleasca, Aganovic

Fotbalistii care au si plecat



Jakolis, Moke, Golubovic, Aganovic