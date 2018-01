Becali credea ca va da o SUPER LOVITURA cu el, azi e intr-o situatie INCREDIBILA! Drama pustiului pe care Becali cerea 10 milioane de euro

Azi a primit vestea pe care nu-si dorea as o auda: a ramas din nou fara echipa!

Alex Tarnovan a fost anuntat de conducerea lui FC Botosani ca nu mai face parte din planurile clubului. Mijlocasul ofensiv de 22 de ani e liber sa-si caute un alt contract. Cariera sa sufera insa o noua lovitura!

Transferat la Steaua in 2013 pentru 300 000 de euro, Tarnovan a fost unul dintre primii pusti pe care Becali spera sa obtina milioane bune de euro. Fotbalistul crescut de Academia Hagi a primit o clauza de reziliere in valoare de 10 milioane de euro. Relatia sa cu ros-albastrii s-a stricat insa rapid. Tarnovan a ramas in Ghencea pana la finalul sezonului 2013-2014, apoi a plecat imprumut la Gaz Metan Medias, fara sa confirme. Chemat inapoi de Radoi, in 2015, Tarnovan a jucat un meci la echipa mare, dar revenirea lui Reghecampf a insemnat din nou despartirea de Steaua. Pustiul a trecut la U Cluj, apoi, anul trecut, a semnat cu FC Botosani.

In Liga 1, Tarnovan are 9 meciuri jucate in ultimul sezon si jumatate. In campionatul trecut, Tarnovan a marcat pentru Botosani in partidele cu Pandurii si Concordia Chiajna.