Ea e BOMBITA sexy a lui Morutan! :) Primul scandal cu noul pusti MAGIC al Stelei! De ce s-a enervat Becali

Olimpiu Morutan are o relatie de mai mult timp cu o tanara de varsta lui.

"Fata e studenta la drept si provine dintr-o familie foarte buna", spune Florin Vulturar, impresarul lui Morutan, pentru Digisport.

Iubita lui Mourutan nu e model, nici amatoare de relatii cu fotbalisti. Are insa sanse sa ajunga in centrul atentiei dupa ultimele declaratii date de Becali si Iftime, patronii de la Steaua si Botosani. Ambii cred ca scaderea de forma a pustiului are legatura cu transferul la Steaua si cu schimbarea prioritatilor in viata sa.

"Si-a luat gagica, a luat niste bani si acum gata, crede ca e fotbalist", a spus Iftime, suparat din cauza infrangerii cu Viitorul, care o tine pe Botosani in afara locurilor de play-off.

Becali a continuat pe aceeasi linie: "Are dreptate Iftime. Morutan sa-si faca freza, pe el nu-l mai intereseaza nimic. Nu mai da nimic echipei care l-a lansat in fotbal, care l-a facut sa ajunga la Steaua".